Fatturazione post-recesso telefonia mobile e fissa: l'Antitrust avvia un'istruttoria

Hai cambiato operatore telefonico ma continui a ricevere richieste di pagamento dal vecchio, oltre che dal nuovo operatore? Hai richiesto la chiusura del tuo contratto di telefonia ma continuano ad arrivarti bollette da pagare? Chiamaci allo 0636718040 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 17).

L'Antritrust apre un'istruttoria nei confronti delle compagnie telefoniche Vodafone, Fastweb, Wind e Tim per fatturazione post recesso e doppia fatturazione. In dettaglio, come si legge nel bollettino AGCM del 23 maggio, le Compagnie avrebbero "posto in essere una pratica commerciale scorretta a danno di consumatori e microimprese, continuando a emettere fatture per i servizi di telefonia mobile e/o fissa anche successivamente alla regolare comunicazione, da parte di consumatori e microimprese, della richiesta di cessazione del rapporto".

Le compagnie interessate dalla istruttoria avrebbero continuato a emettere fatture dopo aver ricevuto comunicazione di richiesta di cessazione del rapporto e di chiusura della linea da parte dei consumatori, proseguendo con le richieste di pagamento anche dopo solleciti e lamentele da parte di consumatori e microimprese, non chiudendo quindi il relativo contratto (fatturazione post-recesso). Inoltre, sembra che tale condotta sia stata adottata anche in seguito al cambio di operatore, generando così una doppia fatturazione a carico dell’utente, cui viene richiesto di pagare le fatture del nuovo e del vecchio operatore.

Leggi qui il bollettino Antitrust (da pag. 32)

