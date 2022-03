Anziani non autosufficienti: la proposta del Patto per una riforma che attendiamo da 20 anni

Le circa 50 organizzazioni riunite nel "Patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza" hanno elaborato una proposta articolata per dare una risposta alle esigenze dei 3,8 milioni di anziani non autosufficienti e delle loro famiglie. Il cuore della proposta è l’istituzione di un Sistema Nazionale di Assistenza agli anziani non autosufficienti che, attraverso uno stretto coordinamento fra Stato, Regioni e Comuni, definisca un percorso unico e chiaro ed integri le prestazioni sanitarie e quelle sociali a favore di queste persone. Cinque sono i messaggi chiave: arrivare ad una riforma ambiziosa; superare la frammentazione delle misure e dei servizi; dare risposte diverse ai diversi bisogni; puntare a percorsi di assistenza semplici ed unitari; conseguire la tutela pubblica della non autosufficienza.

Il documento vuole arricchire il percorso che in queste settimane il Governo sta portando avanti per arrivare ad una legge delega sulla non autosufficienza e tracciare dunque il solco di una riforma ambiziosa che aspettiamo da oltre 20 anni.

