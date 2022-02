Si approvi con urgenza il Decreto tariffe per rendere esigibili i nuovi LEA

La pandemia ci ha, o almeno avrebbe dovuto, insegnarci a guardare lontano, partendo proprio dalla salute. L'importanza del nostro Servizio sanitario nazionale è stata più volte esaltata in questi due anni di emergenza sanitaria ma avremmo dovuto capire che non di sola emergenza si può vivere. Per questo proprio per evidenziare il ruolo centrale di un Servizio sanitario capace di rispondere ai bisogni di salute dei cittadini, Cittadinanzattiva chiede a viva voce alla Conferenza Stato delle Regioni di sbloccare il Decreto Tariffe. E' necessario passare con urgenza ad un “piano di emergenza” per la sanità ordinaria iniziando dall’approvazione dei nuovi Livelli essenziali di assistenza (LEA).

